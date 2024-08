Tarixin ən böyük deportasiya əməliyyatına başlayacam - Tramp

ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Tramp dövlət başçısı seçiləcəyi təqdirdə tarixin ən böyük deportasiya əməliyyatına başlayacağnı bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp prezidentliyi dövründə Meksika ilə sərhəddə başlanmış divar tikintisini başa çatdıracağına söz verib. Qanunsuz miqrasiya probleminə diqqət çəkmək üçün Meksika sərhədinə səfər edən Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədi Donald Tramp sərhəd divarının önündə çıxış edib.

Tramp çıxışında Miçiqan, Nyu-York, Corciya və Virciniya kimi ştatlarda qeyri-qanuni yollarla ölkəyə daxil olan mühacirlərin törətdiyi cinayətlərlə bağlı məlumatlar paylaşaraq, ABŞ prezidenti Co Bayden və vitse-prezident Kamala Harrisin miqrasiya siyasətini tənqid edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.