"Vaqner" muzdlu döyüşçüləri indi haradadır?

“Vaqner” muzdlu dəstəsinin lideri Yevgeni Priqojinin ölümündən bir il ötür. Bununla belə, muzdlu qruplaşmanın və onun Ukrayna, Suriya və Afrikanın bəzi bölgələrində fəaliyyət göstərən muzdlu döyüşçülərinin başına nə gəldiyi hələ də tam aydın deyil.

Metbuat.az bildirir ki, BBC-nin Rusiya servisi keçmiş döyüşçülərlə və qrupa yaxın olan digər şəxslərlə Vaqner qrupunun Moskvaya qarşı qısa üsyanından və Priqojinin təyyarə qəzasında qəfil ölümündən sonra baş verənlər barədə danışıb.

Keçmiş Vaqner döyüşçüləri ilə müsahibələr göstərir ki, onların çoxu Afrikada, o cümlədən Burkina Fasoda qalmağa qərar verib. Keçmiş “Vaqner” döyüşçülərinin başqa bir mümkün istiqaməti Çeçenistandır.

Rusiya dövlət xəbər agentliyinin məlumatına görə, Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov aprel ayında 3000 nəfərin “Axmat” xüsusi təyinatlı dəstəsinə qoşulacağını bildirib.

