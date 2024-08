Onların da övladları tələbə adını qazandı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tələbə adını qazananlar arasında tanınmış şəxslərin övladları da var. Onlardan bəzilərini təqdim edirik:

Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyevin qızı Fatimə xanım Bakı Dövlət Universitetinin Regionşünaslıq ixtisasına qəbul olub.

Tanınmış şair Zahir Abbasın oğlu Həsən Abbaszadə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin İqtisadiyyat fakultəsi, Marketinq ixtisasında təhsil alacaq.

Musa Vəliməmmədovun oğlu, Sumqayıt şəhəri Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın fərqlənmə attestatlı məzunu Fərid Vəliməmmədov 692,8 bal toplayıb. O, Bakı Ali Neft Məktəbinin Kimya mühəndisliyi ixtisasını seçib.

