"Neftçi" ispaniyalı müdafiəçi transfer etdi

"Neftçi" Seneqal əsilli ispaniyalı futbolçu Mustafa Seki transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Ağ-qaralar" müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə bağlayıb.

O, yeni klubunda 24 nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, həm müdafiənin, həm də yarımmüdafiənin sol cinahında oynamağı bacaran Sek “Barselona”nın müxtəlif yaş qrupu komandalarında, “Latsio”, “Roma” və İtaliyanın digər klublarında çıxış edib, Niderland və Portuqaliya komandalarında oynayıb. Sonuncu klubu “Portimonense” (Portuqaliya) olub.

