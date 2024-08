İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 12 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi olan “Wafa” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölən 12 nəfərdən ikisi uşaq, biri isə qadındır. Həmçinin 15 nəfər yaralanıb.

