Aparılan araşdırmalara görə, şokolad diş əti xəstəliklərinin qarşısını alır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şokolad diş əti sağlamlığı üçün olduqca faydalıdır. Şokoladın tərkibində mövcud olan antioksidantlar diş ətinə müsbət təsir göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, şokolad sözügedən xəstəliklərə tutulma riskini 54 faiz azaldır.

Eyni zamanda, düyü və pendir də diş əti xəstəliklərinin qarşısının alınmasında faydalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.