Təzyiqi normallaşdırır, infarktdan qoruyur - İsladılmış badamın faydaları

Badamın faydalarını saymaqla bitməz, lakin onu suda gözlədərək təsirini daha da artırmaq mümkündür.

Metbuat.az suya qoyulduqdan sonra daha şəfalı hala gələn badamın faydalarını təqdim edir:

- İsladılmış badam E vitamini, maqnezium, kalsium və Omeqa 3 baxımından daha zəngin olur.

- Alzaymer xəstəliyi riskini azaldır və beyin funksiyalarını gücləndirir.

- E vitamini ilə kalsium və xolesterol səviyyələrini balanslaşdırır.

- Yüksək protein miqdarı ürək infarktı riskini azaldır.

- Sümük əriməsinin qarşısını alır və dişləri gücləndirir.

- Metabolizmi sürətləndirir və enerjini artırır.

- Vücudu zərərli maddələrdən qoruyur və xərçəngdən müdafiə edir.

- Qan təzyiqini normallaşdırır.

