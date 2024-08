Meymunçiçəyinə ən çox bu şəxslər yoluxur

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) beynəlxalq fövqəladə vəziyyət elan etdiyi meymun çiçəyi (mpox) xəstəliyi ən çox Konqo Demokratik Respublikasında yayılıb.



Metbuat.az BBC-yə istinadən bildirir ki, bu il qeydə alınan yoluxmaların böyük əksəriyyəti bu ölkədədir və xəstəlik səbəbindən 450-dən çox ölüm qeydə alınıb. BBC ölkənin şərqindəki müalicə mərkəzlərinə səfərləri zamanı ölümlə nəticələnə bilən xəstəlikdən ən çox uşaqların təsirləndiyini müəyyən edib.

Medair xeyriyyə təşkilatında çalışan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole'nin sözlərinə görə, Konqonun şərqindəki əsas şəhər olan Qoma yaxınlığındakı Munigi şəhərində səhiyyə işçiləri tərəfindən görülən halların 75 faizi 10 yaşdan kiçikdir.



Uşaqlar MPOX epidemiyasından daha çox təsirlənirlər, çünki onların immun sistemi zəif inkişaf edir.

