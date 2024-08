Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, birinci xanım 60 illik yubileyini uşaqlarla birlikdə qeyd edib.

Mehriban Əliyeva bununla bağlı video-görüntünü sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

