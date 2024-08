Nizami Kino Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mədəniyyət naziri Adil Kərimli əmr imzalayıb.

Sözügedən vəzifə rejissor, prodüser Əlisəttar Quliyevə həvalə olunub.

