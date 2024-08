İngiltərənin "Brayton" klubu türkiyəli futbolçunu transfer etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ağ-mavilər" "Fənərbağça"dan ayrılan Fərdi Kadıoğlunu heyətinə qatıb. 24 yaşlı sol cinah müdafiəçisi 4 il Premyer Liqa klubunun şərəfini qoruyacaq.

Qeyd edək ki, "Fənərbağça"nın heyətində 6 mövsü keçirən Kadıoğlu, 200-dən artıq oyunda meydana çıxıb. 18 qola imza atan Fərdi 2023-cü ildə "sarı-lacıvərdlilər"lə Türkiyə kubokunu qazanıb.

