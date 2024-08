Xalq artisti Emin Ağalarov Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə birgə çəkilmiş fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda həmçinin mərhum Xalq artisti Müslüm Maqomayevin həyat yoldaşı, Azərbaycan və SSRİ Xalq artisti Tamara Sinyavskaya da yer alıb.

Həmin şəkli təqdim edirik.

