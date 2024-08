Rusiya Ukrayna vasitəsilə neft ixracını artırıb

Kiyevin "Lukoyl"a qarşı sanksiyalarına baxmayaraq, Rusiyanın Ukrayna vasitəsilə Macarıstan və Slovakiyaya xam neft ixracı iyulda normal həddə qalıb, çünki "Tatneft" çatışmayan barellərin əsas hissəsini əvəz etmək üçün işə başlayıb.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb. Ötən ay Rusiya Ukrayna vasitəsilə Macarıstana təxminən 436 min ton, Slovakiyaya isə təxminən 356 min ton xam neft ixrac edib.

Bu, hətta iyun göstəricilərindən də çoxdur. İyul ayına kimi Macarıstan və Slovakiyaya Rusiya neft axınının azalması MOL neft emalı zavodlarının təmiri ilə bağlı ola bilər. Ukrayna rəsmiləri həmçinin iyul ayında iki Aİ ölkəsinə neft tranzitinin normal səviyyədə qaldığını bildiriblər.

