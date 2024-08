"Instagram"da gözlənilən yenilik gəldi

"Instagram" istifadəçilərinin uzun müddətdir gözlədiyi yeniliyi həyata keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, artıq "Hekayə" paylaşımlarında olduğu kimi, post paylaşımlarında da fotolara mətn və ya stiker əlavə etmək mümkün olacaq.

Yeni mətn əlavə etmə xüsusiyyəti istifadəçilərin fotoşəkillərini ayrıca proqramda redaktə etmə ehtiyacını aradan qaldırır. Fotoya mətn əlavə etmək üçün artıq başqa proqramdan istifadə etməyə ehtiyac qalmayacaq.



Həmçinin laylı fotoşəkillərin formalarını düzbucaqlı, kvadrat, dairə, ürək və ya ulduz kimi müxtəlif formalara dəyişdirmək mümkün olacaq. Eyni zamanda, "Instagram" tək postda paylaşıla bilər foto və video sayını 20-yə qədər qaldırıb.

