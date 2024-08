Sumqayıta gedən "manatlıq" taksilər daha olmayacaq - FOTO

Bakının Tbilisi prospektində, üzü 20 Yanvar istiqamətində "manatlıq" taksilərin fəaliyyəti dayandırılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir, buna səbəb həmin ərazidə avtobus zolağının salınmasıdır.

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis baş leytenantı Rüstəm Əhmədli "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, sözügedən ərazidə avtobus zolaqlarının salınması ilə nəqliyyatın hərəktinə maneə törədən avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb:

"Ərazidə artıq avtobus zolaqları salınıb. Taksilərin ərazidə duraraq nəqliyyatın hərəkətinə maneə törətmə halları aradan qaldırılıb".

