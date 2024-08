Ən qəddar bürclər onlardır

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər digərlərindən daha qəddardır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç bürcləri adətən öz istəklərini hər şeydən üstün tuturlar və başqalarının ehtiyaclarına çox əhəmiyyət vermirlər. Bu münasibətə görə onlar ətraflarına olduqca qəddar ola bilərlər.



Oxatanlar ümumiyyətlə öz düşüncə və inanclarına ciddi şəkildə bağlıdırlar. Başqalarının fikir və hisslərinə çox az hörmət edirlər və buna görə də ətrafdakılara qarşı qəddar münasibət bəsləyə bilərlər.

Əqrəblər ən qəddar bürcdür. İncitdikləri insanlara qarşı empatiyadan məhrumdurlar. Onlar ən əsas öz şəxsi mənafelərini üstün tuturlar. Heç kimə qarşı qəddar davranışdan çəkinmirlər. Bu da insanların onlara olan sevgisini tamamilə azaldır.

