Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakıda keçiriləcək COP29 beynəlxalq iqlim forumunda iştirakı ilə bağlı hələlik qərar verməyib.

Metbyat.az Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, onlayn mətbuat konfransında bildirib.

