Ən çox seçicimiz 30-39 yaş arası seçicilərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.

MSK sədri bildirib ki, ilk dəfə səs verəcək seçicilərin sayı 51 141 nəfərdir: "Ən yaşlı seçicimizin 134 yaşlı qadındır. Ən yaşlı kişi seçicimizin 109 yaşı var”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.