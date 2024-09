Üç bürc üçün sentyabr uğurlu olacaq

Bu astroloji hadisələr yeni imkanlar aça bilər

Sentyabr çoxsaylı kosmik hadisələr sayəsində bütün bürclər üçün mühüm ay olacağını vəd edir. Uranın geriyə qayıtması, Plutonun Oğlaq bürcünə qayıdışı və Balıqlarda Ay tutulması həyatımıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək hadisələrdən yalnız bir neçəsidir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu astroloji hadisələr özünü inkişaf etdirmək üçün yeni imkanlar aça və mühüm dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Ulduzlar sentyabr ayında qarşıdan gələn hadisələrə hazırlaşa biləcək üç bürcə kömək edəcəklər.

Buğa

Sentyabr ayı Buğa bürcünə münasibətlərdə harmoniya dövrü gətirəcək ki, bu da sentyabrın 15-də Veneranın Yupiterlə üçlüyü sayəsində xüsusilə güclənəcək. Əlaqələri gücləndirmək və birlikdə vaxt keçirmək üçün əla vaxtdır.

Ayın əvvəlində Uran retroqradı işdə müəyyən çətinliklər gətirə bilər, ona görə də çevik qalmağa və gözlənilməz dəyişikliklərə hazır olmağa dəyər. Səhhətiniz sabit olacaq, lakin lazımsız stressdən yayınmaq vacibdir. Daimi məşq və düzgün qidalanma sizə yaxşı formada qalmağa kömək edəcək.

Qız bürcü

Sentyabrın 3-də bürcünüzdəki yeni ay yeni münasibətə başlamaq və ya mövcud münasibətləri yeniləmək üçün mükəmməl vaxtdır. Yeni təcrübələrə açıq olun və hisslərinizi ifadə etməkdən çəkinməyin. Oğlaq bürcündə Pluton karyera imkanları gətirəcək.

Diqqəti uzunmüddətli hədəflərə yönəldin və inamla çətinliklərin öhdəsindən gəlin. Səhhətiniz stabil olacaq, lakin müntəzəm müayinələri unutmayın. Balanslaşdırılmış pəhriz və fiziki fəaliyyət sağlamlığınızı qorumağa kömək edəcəkdir.

Tərəzi

Sentyabr Tərəzi üçün münasibətlərdə harmoniyanın bərpası ayı olacaq. Bürcünüzdəki Venera, sentyabrın 30-da Aysal cənub qovşağı ilə birlikdə köhnə münaqişələri həll etmək imkanı verəcək.

Xüsusilə Yupiterin təsiri sayəsində karyeranızda uğur sizi gözləyir ki, bu da yüksəliş və ya yeni maraqlı layihələrin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Psixi sağlamlığınıza xüsusi diqqət yetirməlisiniz, çünki bu ay meditasiya və istirahət üsulları xüsusilə faydalı ola bilər.



