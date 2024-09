Məzahir Pənahov: Heç kim seçicilərin hüquqlarına zidd addım ata bilməz

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov heç kimin seçicilərin hüquqlarını pozmağa ixtiyarı olmadığını qəti şəkildə vurğulayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Pənahov seçkilərdə ən vacib məqamın seçicinin hüquqlarının qorunması olduğunu xüsusi qeyd edib. O bildirib: "Seçkinin əsas mərkəzində seçici dayanır. Buna görə heç kim onların hüquqlarına zidd hər hansı bir addım ata bilməz."

MSK sədri həmçinin gün ərzində beş dəfə səsvermənin gedişi və seçici fəallığı barədə məlumat veriləcəyini açıqlayıb. Bu məlumatlar müvafiq olaraq saat 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 və 19:00-da yayımlanacaq. Bu, seçki prosesinin şəffaflığına və vətəndaşların məlumatlı olmasına yönəlmiş bir addımdır.

