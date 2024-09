Parlament seçkilərində deputat mandatı uğrunda mübarizə aparan kişi və qadın namizədlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat mandatı uğrunda 698 (70.51faiz) kişi, 292 (29.49) nəfər qadın namizəd mübarizə aparıb.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində mübarizə aparan namizədlərin 1038 nəfəri kişi, 276 nəfəri isə qadın idi.

