Amazon meşələrində yanğınların sayı avqust ayında 2010-cu ildən bəri ən yüksək həddə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb. Bildirilib ki, avqust ayında Amazonda 38 266 yanğın baş verib. Bu, əvvəlki il ilə müqayisədə iki dəfədən çoxdur.

Alimlərə görə, yanğınlar iqlim dəyişikliyi səbəbindən baş verir.

