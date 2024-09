Bu dörd bürclə yola getmək çətindir

Münasibətə başlayan zaman partnyorların şəxsiyyətini qiymətləndirmək üçün vaxt lazımdır. Çox vaxt, bir çox insanlar onları narahat edən şeyi gizlədirlər, lakin tədricən, zaman keçdikcə bu onları narahat edir. Ancaq bəziləri ən xırda nüansda belə susmur və qarşı tərəfdə mükəmməliyyətçilik axtarır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Şir

Şirlər münasibətlərində diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər və özlərini hər şeyi bilən insanlar kimi göstərməyə çalışırlar. Buna görə də partnyoruna məsləhət verməkdə daim səxavətli olurlar. Bu bürcün insanları sevgililərindəki çatışmazlıqları çox tez aşkarlayır və həll yolları təklif edərək aradan qaldırmağa çalışırlar.

Qız

Qız bürcü mükəmməllikçi olduqları üçün daima münasibətlərdə səhvləri işarə edirlər. Onların beyinləri partnyorunu tanıyan kimi onun xarakterini təhlil etməyə meyllidirlər. Bundan sonra təkəbbürlü öyünmə başlayır. Bu bürcün insanları qarşı tərəfi qıcıqlandıracaq, ona qüsursuz olmaq üçün minlərlə həll yolu təklif edəcəklər.

Əqrəb

Əqrəblərin partnyorunu onların yanında dəyərsiz hiss etdirmə meyli onları şəxsiyyətlərindəki qüsurları göstərməyə ruhlandırır. Tənqiddən istifadə etmək onların partnyorunu daha az layiqli hiss etdirmə üsuludur və daimi təhqiramiz ifadələr onların özünə hörmətini aşağı salır.

Oxatan

Bu bürcün nümayəndələri çox qısa bir müddətdə partnyorunun davranışını təhlil edən bir mütəxəssisdir. O, yalanı düz görə bilir və buna görə də həmişə münasibətində problem yaradır. Oxatanların davamlı olaraq şikayətləri dinləmək və bəyənməmək partnyorunu qıcıqlandırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.