Abdullah Avcı ilə yollarını ayıran "Trabzonspor" Şenol Günəşlə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytında açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, Şenol Günəş "Trabzonspor”da baş məşqçi vəzifəsinə gətirilib. Qeyd edək ki, Şenol Günəş daha əvvəl 4 dəfə müxtəlif vaxtlarda “Trabzonspor”un baş məşqçisi olub.

Qeyd edək ki, "Trabzonspor" Türkiyə Super Liqasında iki turdan sonra iki xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb.

