Xəyanət, yalan, fırıldaq - Bu bürcdən uzaq durun

Təəssüf ki, bütün insanlar özlərini necə idarə etməyi bilmirlər və bunu başa düşmək vacibdir. Çünki onlar hərdən səhv edirlər, hətta yaxınlarını incitmək istəməsələr də...

Astroloqlar iddia edirlər ki, aldatmağa meylli insanlar daha çox bir bürcün altında doğulanlardır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bürc Oxatanlardır. İddia edilir ki, ən çox Oxatanlar öz yaxınlarını aldadırlar.Bürcün Günəş əlaməti qumar xarakteri ilə seçilir. Buna görə də onlar əvvəlcə nə isə edir və sonra etdiyi hərəkət haqqında düşünür.

Oxatan üçün həyatda əylənmək çox vacibdir və müsbət emosiyalar naminə sevgilisinə xəyanət belə edə bilər.

Oxatan bürcü altında doğulan həm qadınlar, həm də kişilər özlərini ovçu hesab edirlər. Onlar daim özlərinə hörmətlərini yüksəltməli, kimləsə flirt etməlidirlər və hətta bir partnyorla olan ailə bağları belə onlara mane olmaya bilir.

Eyni zamanda, Oxatanlar utancaqlıq hissindən əziyyət çəkmirlər, çünki davranışlarında qəribə və ya anormal bir şey olmadığına inanırlar. Onlar həqiqətən inanırlar ki, başqasını incitmək olsa belə, ehtiyaclarını ödəməlidirlər.

Əslində, Oxatanlar üçün münasibətdə olmaq o qədər də asan deyil. Çünki öz xarakterinə baxmayaraq, bu insanlar digər yarısından sədaqət tələb edir. Oxatanlar qarşındakı insanı çox sevsə belə, başqalarından diqqət gördüyü an sevdiyi insanla münasibətləri dərhal kəsə bilər.

