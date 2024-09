Ukraynanın yeni xarici işlər naziri Andrey Sibiqa ola bilər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Andrey Sibiqa hazırda xarici işlər nazirinin birinci müavinidir.



Qeyd edək ki, Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba istefa verib. İstefa ərizəsinə növbəti plenar iclaslardan birində baxılacaq.

