Türk futbolçu "Qızıl top”a namizəd oldu

“France Football” nəşri “Qızıl top”a namizədlərin siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 30 futbolçu yer alıb. Kriştiano Ronaldo və Lionel Messi 2003-cü ildən bəri ilk dəfə siyahıda yer almayıb. Siyahıda yer alan futbolçuları təqdim edirik:

Kilian Mbappe, Cud Bellinhem, Toni Kroos, Vinisius Junior, Antonio Rüdiger, Federiko Valverde, Daniel Karvaxal (hamısı “Real Madrid”), Erlin Holann, Filip Foden, Ruben Diaş, Rodri (hamısı “Mançester Siti”), Qranit Caka, Florian Virts, Aleks Qrimaldo (hamısı “Bayer 04”), Artem Dovbik (“Jirona”/”Roma”), Emiliano Martines (“Aston Villa”), Niko Uilyams (“Atletik”), Mats Hummels ("Borussiya Dortmund ” / ”Roma”), Dani Olmo (“Leypsiq”/”Barselona”), Lamin Yamal (“Barselona”), Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martines (hər ikisi “İnter”), Harri Keyn (“Bavariya”), Vitinya (PSJ), Koul Palmer (“Çelsi”), Bukayo Saka, Martin Edeqor, Vilyam Saliba, Deklan Rays (hamısı “Arsenal”), Ademola Lokman (“Atalanta”).

