Durova bütün lazımi yardımı göstərməyə hazırıq - Kreml

Rusiya Fransada saxlanılan Telegram-ın yaradıcısı Pavel Durova bütün lazımi yardımı göstərməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Uzaq Şərq İqtisadi Forumunda (EFF) "İzvestiya " qəzetinə müsahibəsində deyib.

Peskovun sözlərinə görə, Rusiya vətəndaşlığına malik olmasına baxmayaraq, Pavel Durovun da Fransa vətəndaşlığı var ki, bu da Rusiyanın imkanlarını azaldır.

O bildirib ki, Pavel Durovun saxlanması ilə bağlı vəziyyət çətin ki, nə Rusiya nə də Fransa tərəfini hər hansı təmas qurmağa sövq etsin.

Qeyd edək ki, Pavel Durov avqustun 24-də Paris hava limanında saxlanılıb.

