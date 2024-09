Birbank kartları ilə illik Push30 abunəçilərinə 10% keşbek

Sağlam həyat tərzi yaşayıb idmanı və formada qalmağı sevənlər bol keşbek qazanmağa davam edirlər. Belə ki, illik “Push30” ödənişlərini Birbank kartı ilə birdəfəlik edən abunəçilər nə az, nə çox 10% keşbek qazanırlar. Fit qalmaq Birbank kartları ilə daha sərfəlidir. Kampaniyanın müddəti 30 sentyabr 2024-cü il tarixinədək keçərlidir.

Bundan başqa 13 sentyabr tarixinədək “Push30”da illik “Standard” və “Plus” abunəliklərə 40% endirim edilir.

Ətraflı məlumat üçün: https://kbl.az/pkpr

Birbank kartı haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook və Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartını sifariş vermək üçün Birbank tətbiqini yükləyin, “1” yazıb 8196 qısa nömrəsinə SMS göndərin, WhatsApp vasitəsilə (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə yazın və ya Birbank mərkəzlərinə müraciət edin.

