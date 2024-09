Uqandalı atlet Rebekka Çeptekey sevgilisi tərəfindən benzinlə yandırılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Hücum nəticəsində bədəninin 80 faizi yanan idmançı Keniyadakı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Xəstəxana sözçüsü idmançının ölüm səbəbini orqan çatışmazlığı ilə izah edib.

Uqandalı atlet 33 yaşında idi və Paris Olimpiadasında qadınlar arasında marafonda iştirak etmişdi. O, marafonu 44-cü yerdə başa vurub.

