Sumqayıt şəhərində pilot layihəyə çərçivəsində görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 06.09.2024-cü il saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azəriqaz” İB-dən məlumat verilib.Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri aparılan müddətdə Sumqayıt şəhərinin 17-ci və 18-ci mikrorayonlarının qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

