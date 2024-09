Putin Ukrayna ilə əldə olunmuş müqavilədən danışdı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Vladivostok şəhərində keçirilən Şərq İqtisadi Forumunun əsas sessiyasında gündəmdə olan müxtəlif məsələlərlə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin 2022-ci ildə İstanbulda Ukrayna ilə baş tutan danışıqlardan da danışıb. O İstanbulda Ukrayna ilə danışıqlarda razılaşma əldə edildiyini və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın razılaşmanın əldə olunmasında mühüm rol oynadığını bildirib. Putin Ərdoğanın vasitəçiliyi ilə Ukrayna ilə razılaşma əldə edildiyini vurğulayaraq, "Əksinə təlimat verildiyi üçün bu razılaşma qüvvəyə minmədi. ABŞ və bəzi Avropa ölkələri Rusiyanı strateji məğlubiyyət uğratmaq istəyirdi” deyə bildirib. Rusiyanın Ukrayna ilə danışıqları rədd etmədiyini vurğulayan Putinin sözlərinə görə, Moskva bəzi müvəqqəti tələblər əsasında deyil, İstanbulda razılaşdırılan və faktiki olaraq imzalanan sənədlər əsasında görüşməyə hazırdır.

