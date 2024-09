Ən xəyanətkar bürclər - Hamını aldadırlar

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər daha çox xəyanət edirlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar həmişə evlilik qərarı verməkdə çətinlik çəkir. Çünki onlar istədiyi kimi yaşamağı sevir. Cəsur olan Qoç bürcləri hisslərini ifadə etməkdən çəkinmir. Ona görə də, sevdikləri insana asanlıqla xəyanət edə bilirlər.

Dolçalar ən çox xəyanət edən bürclərdəndir. Onlar üçün kiməsə sadiq olmaq o qədər də maraqlı deyil. Ona görə də, bu bürcdən olan insanlar daha gec evlənir.

Oxatanlar da ən çox xəyanət edən bürclər sırasındadır. Onlar üçün sevgi münasibətləri demək olar ki, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Xəyanət etdikdə belə özlərini günahkar saymırlar.

