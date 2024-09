Bu xəstəliyi olanlar göyəm yeməlidir

Daha çox meşələrdə yabanı halda yetişən göyəmin insan sağlamlığı üçün bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən onun faydalarını təqdim edir:

- İmmun sistemini gücləndirir.

- Yüksək miqdarda C vitamini ehtiva edir. C vitamini ağ qan hüceyrələrinin istehsalını artıraraq bədəni infeksiyalara qarşı qoruyur

- Tərkibində sərbəst radikallarla mübarizə aparan və hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alan müxtəlif antioksidanlar var

- İnfeksiyalara qarşı müdafiəsində mühüm rol oynayır

- Yüksək lif tərkibi ilə bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdırır

- İltihabı azaldır

- Sidikqovucu təsirə malikdir

- Maddələr mübadiləsini nizamlayır

- Əsəb sistemini sakitləşdirir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.