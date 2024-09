BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukraynaya Qərb silahlarının verilməsi ilə bağlı iclas keçirəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın qurumdakı nümayəndəsinin birinci müavini Dmitri Polyanski məlumat yayıb. İclas Rusiyanın tələbi ilə sentyabrın 13-də baş tutacaq.

Sentyabrında 10-da isə Qərbin tələbi ilə Ukraynadakı humanitar vəziyyət müzakirəyə çıxarılacaq.

