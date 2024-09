Ən hiyləgər bürclər - Onlardan uzaq durun

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər digərlərinə nisbətən daha hiyləgər olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əqrəblər inadkar və çox rəqabətçi bir təbiətə malikdirlər. Demək olar ki, Əqrəblər çətin vəziyyətdə olmağı sevmirlər. Bu bürclərin məkrli xüsusiyyətləri onların çox güclü istəklərindən qaynaqlanır.

Əkizlər də ən məkrli bürclərdəndir. Dəyişkən rəftarları və qərarsızlığı ilə insanları çətin vəziyyətlərdə qoya bilirlər. Xüsusilə kişilər səhvlərini etiraf etmək istəmirlər. Bundan əlavə, məsləhətləşdikləri insanların səmimiyyətinə də şübhə edirlər. Onların həddindən artıq ön mühakimələri var.

Balıqlar bürcləri də hiyləgər olaraq xarakterizə edilən bürclər arasındadır. Emosional cəhətləri üstünlük təşkil edən Balıqlar zehni məsələlərdə hiyləgər ola bilərlər. Hər zaman hər şeydə detallara böyük diqqət yetirirlər.

