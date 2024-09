Şimali Koreya nüvə silahlarının sayını artırır

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkəsinin nüvə silahlarının sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün nüvə qüvvələrinin yaradılması siyasətini həyata keçirdiyini bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "KCNA" məlumat yayıb.

Kim Çen In bildirib ki, ölkə nüvə imkanlarını diqqətlə hazırlamalı və dövlətin təhlükəsizlik hüquqlarını təmin etmək üçün onlardan istənilən vaxt düzgün istifadə etməyə hazır olmalıdır.

Onun sözlərinə görə, “ABŞ və onun tərəfdarlarının müxtəlif təhdidlərinə” qarşı çıxmaq üçün güclü hərbi mövcudluq lazımdır.

