Bakıda baş verən silahlı insidentin yeni görüntüləri - VİDEO

Dünən axşam saatlarında Binəqədi rayonunda baş verən silahlı basqının yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şübhəli şəxs evə basqın etdikdən sonra polisə silahlı müqavimət göstərməklə qaçmağa cəhd edib. Şübhəli şəxs polis tərəfindən xidməti tabel silahı ilə zərərsizləşdirilib. Məlum olub ki, cinayət əməlini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Eldəniz Məmmədhüseyn oğlu Şükürov törədib.

Hadisə yerindən cinayət aləti olan "Makarov" tapançası aşkarlanaraq götürülüb.

İlkin məlumatlara görə, evə basqın edən şəxs 30 milyon manat pul istəyib.

Baku TV-nin basqınla bağlı əldə etdiyi yeni görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.