"Formula 1"in proqramı dəqiqləşdi - TƏQVİM

Bakıda keçiriləcək "Formula 1" və "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin proqramı dəqiqləşib.

Metbuat.az bildirir ki, ilk olaraq ikinci dərəcəli pilotlar mübarizəyə qoşulacaqlar.

Yarış günlərində paytaxtımızda 26-28° isti olacağı gözlənilir.

13 sentyabr

11:00. "Formula 2": Sərbəst yürüş

13:30. "Formula 1": Birinci sərbəst yürüş

15:00. "Formula 2": Sıralama turu

17:00. "Formula 1": İkinci sərbəst yürüş

14 sentyabr

12:30. "Formula 1": Üçüncü sərbəst yürüş

14:15. "Formula 2": Sprint yarışı

16:00. "Formula 1": Sıralama turu

15 sentyabr

11:35. "Formula 2": Əsas yarış

15:00. "Formula 1": Əsas yarış

