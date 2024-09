"Barselona" onların nazı ilə oynamayacaq - Əvəzedicilərini tapdı

“Barselona” Frenkie de Jong və Ronald Araujonun klubdan ayrılacağı təqdirdə onların yerinə iki namizəd müəyyənləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” Joshua Kimmik və Jonathan Tah üçün hərəkətə keçib. “Mundo Deportivo”nun xəbərinə görə, hər iki futbolçu klubda qalmaq üçün təkliflər alıb, lakin hələlik yeni müqavilə imzalamaq istədiklərini bildirməyiblər. Araujo və De Yonq “Barselona”da ikinci və üçüncü kapitanlardır. Məlumata görə, “Bavariya” klubu Ronald Araujonu transfer etmək istəyir. De Yonq da “Barselona”nın yeni müqavilə təklifini hələlik qəbul etməyib.

Məlumata görə, De Jong və Araujonun müqavilələri 2026-cı ildə başa çatır və əgər hər ikisi yeni müqavilə bağlamasa klub pul əldə etmək üçün gələn mövsüm onları sata bilər.

