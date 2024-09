11 sentyabr axşam saatlarından etibarən Bakı bulvarı əhalinin giriş və çıxışına qapadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə musavat.com məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bakı şəhəri "Formula-1"in açılışına hazırlaşır. Tədbirin keçiriləcəyi yolun istiqaməti Bakı bulvarına paralel olduğu üçün 15 sentyabra qədər əhalinin əraziyə giriş-çıxışına qadağa qoyulub.

