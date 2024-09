Tanınmış jurnalist Məhəmmədəli Qəribli Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, jurnalist bu barədə özü açıqlama verib.

O, yeni vəzifəsinin icrasına sentyabr ayının əvvəlindən başladığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.