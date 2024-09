Hər gün bir ovuc kişmiş yeməyin faydaları

Quru üzüm kimi istifadə edilən kişmişinin orqanizm üçün bir çox faydaları var. Tərkibi maqnezium, kalium və bir çox faydalı minerallarla zəngindir. Mütəxəssislər gündəlik rasiona bir ovuc qara kişmiş əlavə etməyi məsləhət görürlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən kişmişin faydalarını təqdim edir:

- Kişmiş orqanizm üçün dəmir mənbəyidir

- Sümük sağlamlığını dəstəkləyir

- Anemiyaya xeyirlidir

- Enerji səviyyəsini artırır

- Kişmiş ürək sağlamlığını dəstəkləyir

- Sərbəst radikallarla mübarizə aparır, hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır

- Həzmə kömək edir

- Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləmək üçün kifayət qədər lif ehtiva edir

- Tərkibində E vitamini dərini gənc, elastik və yumşaq edir

- Kişmiş diş çürüməsinə qarşı da təsirlidir

- Vitamin və minerallarla zəngindir

- Xroniki xəstəlik riskini azaldır.

