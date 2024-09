Vladimir Putin Sankt-Peterburqda Çinin xarici işlər naziri Van Yi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqların əvvəlində Putin Rusiya ilə ÇXR arasında münasibətlərin qarşılıqlı faydalı olduğunu, hər iki ölkənin ədalətli dünya nizamı prinsiplərini müdafiə etdiyini bildirib.

Prezident oktyabrda Kazanda keçiriləcək BRİKS sammitində Çin sədri Si Tsinpinlə ikitərəfli görüş keçirməyi planlaşdırdığını qeyd edib.

Rusiya tərəfdən görüşdə Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.