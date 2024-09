Aparıcı Murad Əzimzadə yenidən ali təhsil almaq qərarına gəlib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olduğunu açıqlayıb.

O bildirib ki, "Siyasi idarəetmə" fakültəsinə qəbul olub.:

"Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə təhsilə davam. Yolumuz uzun, enerjimiz çox. Təhsilimizi və təcrübəmizi artırıb, dövlətə, xalqa faydalı olmaq lazımdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.