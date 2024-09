Rusiya NATO ilə birbaşa savaşın astanasında - Putin qorxunc ssenarini açıqladı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qərbə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Ukraynanın Rusiyanı uzaqmənzilli raketlərlə hədəfə alması NATO ilə müharibə deməkdir. Putin xəbərdarlıq edib ki, Ukrayna Rusiya ərazisinə uzaqmənzilli silahlarla hücum edərsə, Moskva NATO ilə müharibə vəziyyətinə keçəcək.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin uzaqmənzilli raketlərlə bağlı müraciətinin həll olunacağını bildirib. Məsələyə münasibət bildirən Putin, Rusiya ərazisini hədəf alan uzaqmənzilli raketlərin müharibənin gedişatını dəyişəcəyini bildirib: “Belə olan halda NATO ölkələri, ABŞ və Avropa Birliyi ölkələri Rusiya ilə müharibə aparır".

