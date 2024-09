Həftəsonu bu bürclər üçün çətin keçəcək

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə sonu bəzi bürclər üçün çətin ola bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar şəxsi münasibətlərində emosional fırtınalarla üzləşə bilər. Kiçik fikir ayrılıqları ciddi münaqişələrə çevrilə bilər. Vəziyyəti gərginləşdirməmək üçün yaxınlarınızla ünsiyyətdə diqqətli olun. Bu həftə sonu səbr və özünə nəzarət tələb edəcək.



Xərçənglər üçün həftə sonu maliyyə uğursuzluqları dövrünə çevrilə bilər. Xərclərinizdə diqqətli olmaq izləmək vacibdir. Çünki gözlənilməz səhv və ya pis investisiya büdcənizə zərbə vura bilər. Maliyyə qərarlarınızda diqqətli olun və risklərdən qaçın.

Qız bürcləri işdə və ya evdə gərgin atmosferlə üzləşə bilər. Dərhal diqqətinizi tələb edən problemlər yarana bilər. və bu sizi yoldan çıxaracaq.

Əqrəblər üçün bu həftə sonu sağlamlıq problemləri yarana bilər. İşdə və ya şəxsi məsələlərdə həddindən artıq yüklənmə rifahınıza mənfi təsir göstərə bilər. İstirahətə vaxt ayırmağa çalışın.

