Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan əsilli rusiyalı jurnalist İradə Zeynalovanı səfir təyin edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidenti fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, İradə Zeynalova Rusiya Federasiyasının Mavrikidə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə təyin olunub.

