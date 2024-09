Putinin səfir təyin etdiyi İradə Zeynalova kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanəsilli rusiyalı releaparıcı İradə Zeynalovanı səfir təyin edib.

Metbuat.az onun dosyesini təqdim edir:

İradə Aftandil qızı Zeynalova 20 fevral 1972-ci ildə Moskvada metis ailəsində anadan olub. Atası Aftandil Isabalı oğlu azərbaycanlıdır, anası Galina Alekseevnanın milliyəti rusdur.

Moskvanın 61 nömrəli məktəbində orta təhsilini başa vurub. 1995-ci ildə MATI (K.E. Tsiolkovski adına Rusiya Dövlət Texnoloji Universitetini) bitirib.

Universiteti bitirdikdən sonra ABŞ-da təcrübə keçib. 1997-ci ildən bəri televiziyada işləyir.

21 iyul 2017-ci il tarixində Yegor Kolyvanov və Sergey Malozyomovla birlikdə "'Vladimir Putinlə ciddi söhbət" verilişinə rəhbərlik edir.

İradə Zeynalova iki dəfə ailəli olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.