Kəklikotu çayı bu xəstəliklərin dərmanıdır

Kəklikotu qədim zamanlardan müxtəlif xəstəliklər və pozulmalar zamanı müalicəvi vasitə kimi geniş istifadə olunub. İndi də ətirli və müalicəvi kəklikotu çayı çox populyardır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən onun faydalarını təqdim edir:



- Kəklikotu çayı iltihabı aradan qaldırmağa kömək edir

- İmmuniteti gücləndirir

- Həzm və mədə problemlərinə yaxşı gəlir

- Mantar və viral infeksiyalarla mübarizə aparır

- Analjezik təsirə malikdir və menstrual ağrıları və revmatizm ağrılarını aradan qaldırır.

- Xolesterolu və qan təzyiqini aşağı salır

- Qrip və tonzillit əlamətlərini azaldır

- bəlğəmgətiricidir və boğaz ağrısını aradan qaldırır.

- Öskürəyə xeyirlidir

- Yatmağı asanlaşdırır

- Fibromiyalji təsirini azalda bilər

- Çox Skleroz (MS) üçün istifadə edilə bilər.

